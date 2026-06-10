Представниця України на конкурсі Miss Grand International у чорній сукні з’явилася на церемонії у Нью-Йорку

Діана Погоріла / © Getty Images

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Представниця України на конкурсі Miss Grand International 2025 Діана Погоріла відвідала церемонію вручення премії Emerging Icons, яка відбулася у межах кнофестивалю Tribeca у Нью-Йорку.

На заході дівчина постала в чорній обтислій сукні, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало бретельки та акцентні чашки на ліфі.

Діана Погоріла / © Getty Images

Аутфіт Діана доповнила чорними босоніжками, укладанням з рівним проділом, макіяжем у натуральних відтінках і молочним манікюром. Вуха вона прикрасила елегантними сережками від Chanel, а на плечі у неї висіла чорна стьобана сумка з золотими ручками.

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Нагадаємо, 23-річна Діана Погоріла народилася у Дніпрі, але наразі проживає у Нью-Йорку. Конкурс краси Miss Grand International 2026 відбудеться у жовтні в Індії.

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