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- Шоу-бізнес
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Представниця України на конкурсі Miss Grand International у чорній сукні з’явилася на церемонії у Нью-Йорку
Діана Погоріла побувала на заході в межах кінофестивалю Tribeca.
Представниця України на конкурсі Miss Grand International 2025 Діана Погоріла відвідала церемонію вручення премії Emerging Icons, яка відбулася у межах кнофестивалю Tribeca у Нью-Йорку.
На заході дівчина постала в чорній обтислій сукні, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало бретельки та акцентні чашки на ліфі.
Аутфіт Діана доповнила чорними босоніжками, укладанням з рівним проділом, макіяжем у натуральних відтінках і молочним манікюром. Вуха вона прикрасила елегантними сережками від Chanel, а на плечі у неї висіла чорна стьобана сумка з золотими ручками.
Нагадаємо, 23-річна Діана Погоріла народилася у Дніпрі, але наразі проживає у Нью-Йорку. Конкурс краси Miss Grand International 2026 відбудеться у жовтні в Індії.