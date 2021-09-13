Прекрасна: Джессіка Честейн елегантною сукнею підкреслила сексуальну фігуру

44-річна акторка продемонструвала ефектний аутфіт на кінофестивалі в Торонто.

Днями Джессіка Честейн відвідала Міжнародний кінофестиваль в Торонто. Там вона представила фільм "Прощений".

На червоній доріжці зірка з'явилася в елегантному аутфіті. На ній була чорна сукня з пікантним декольте, верх якої був розшитий бісером і паєтками, з мереживною обробкою на подолі. Вбрання ідеально підкреслило її сексуальну фігуру "пісочний годинник".

Джессіка Честейн / Associated Press

Джессіка Честейн / Associated Press

Їй зробили укладання з акуратними локонами і вечірній макіяж з акцентом на очах з мідно-графітовими димчастими тінями.

Джессіка Честейн / Associated Press

Честейн вирішила відмовитися від аксесуарів, щоб не відволікати уваги від красивого вбрання.

Джессіка Честейн / Associated Press

Не менш ефектним був її лук на Венеційському кінофестивалі. Там акторка сяяла у напівпрозорій сукні-бюстьє від Atelier Versace з розсипом стразів і з розрізом ззаду. У ній Джессіка мала чудовий вигляд. Аутфіт зірка доповнила червоними босоніжками на високій платформі і шпильці.

Джессіка Честейн / Associated Press

Джессіка Честейн / Associated Press

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