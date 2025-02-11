Прекрасна пара: Річард Гір та його дружина Алехандра позували на червоній доріжці в Іспанії

75-річний актор відвідав 39-ту церемонію вручення кінопремії.
Голлівудський актор Річард Гір щасливий у своєму третьому шлюбі з дружиною Алехандрою. Вони одружені від 2018 року і разом відвідують різні заходи.
Алехандра часто привертає більше уваги, ніж її знаменитий чоловік, оскільки завжди має розкішний та вишуканий вигляд у вечірніх сукнях. Іспанка має чудовий смак і завжди вибирає імениті бренди.
8 лютого пара відвідала разом 39-ту церемонію вручення премії Goya в Іспанії. З такої нагоди вона обрала довгу сукню А-силуету від Armani Privé, яка мала глибоке декольте і була повністю розшита бісером та перлинами.
Носила це розкішне вечірнє вбрання Алехандра у поєднанні з діамантовими прикрасами від Bvlgari, які були виконані у найвідомішому дизайні цього бренду – змії, яка обвиває шию та зап'ястя. Волосся вона зібрала в елегантний пучок. 75-річний Річард Гір був одягнений у класичний смокінг та краватку-метелика.
Днем раніше пара також позувала фотографам перед пресконференцією, присвяченою церемонії вручення кінопремії Goya.
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