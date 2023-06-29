Прем'єра анімаційної пригоди: Melovin із блогерками у мініспідницях і Валентина Хамайко з дітьми

У кінотеатрі "Оскар", ТРЦ Gulliver, відбулася прем’єра анімаційної пригоди від DreamWorks "Кракен-дівча на ім’я Рубі". Подивитися екранізацію мультфільму прийшли зірки дубляжу: Melovin, Даша Майорова і Даша Кубік.

Melovin

Даша Майорова і Даша Кубік

Даша Майорова, Melovin і Даша Кубік

На захід прийшли також українськ знаменитості, серед яких Валентина Хамайко з дітьми, Тімур та Інна Мірошниченки з дітьми, Анатоій Анатоліч із доньками, Наталка Денисенко, В'ячеслав Соломко та інші. Позували вони на тлі казкової фотозони на морську тематику.

Валентина Хамайко з дітьми

Тімур та Інна Мірошниченки з дітьми

Наталка Денисенко

За словами зіркових гостей, анімаційний фільм пропагує правильні сімейні цінності і надихає на пошук власної супер сили.

Про анімацію:

"Кракен-дівча на ім’я Рубі" п – це історія про сором’язливу, милу і дещо незграбну Рубі. Вона, як і всі підлітки її світу, намагається жити звичайним життям, але здебільшого почувається абсолютно невидимою серед однолітків. Та все змінюється, коли вона дізнається, що належить до королівського роду міфічних морських кракенів.

Читайте також: