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Прем'єра анімаційної пригоди: Melovin із блогерками у мініспідницях і Валентина Хамайко з дітьми

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
267
Час на прочитання
1 хв
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Прем'єра анімаційної пригоди: Melovin із блогерками у мініспідницях і Валентина Хамайко з дітьми

Даша Майорова, Melovin і Даша Кубік

Зірки дубляжу першими прийшли переглянути анімаційний фільм.

У кінотеатрі "Оскар", ТРЦ Gulliver, відбулася прем’єра анімаційної пригоди від DreamWorks "Кракен-дівча на ім’я Рубі".  Подивитися екранізацію мультфільму прийшли зірки дубляжу: Melovin, Даша Майорова і Даша Кубік.

Melovin / ©
Melovin
Даша Майорова і Даша Кубік / ©
Даша Майорова і Даша Кубік
Даша Майорова, Melovin і Даша Кубік / ©
Даша Майорова, Melovin і Даша Кубік

На захід прийшли також українськ знаменитості, серед яких Валентина Хамайко з дітьми, Тімур та Інна Мірошниченки з дітьми, Анатоій Анатоліч із доньками, Наталка Денисенко, В'ячеслав Соломко та інші. Позували вони на тлі казкової фотозони на морську тематику.

Валентина Хамайко з дітьми / ©
Валентина Хамайко з дітьми
Тімур та Інна Мірошниченки з дітьми / ©
Тімур та Інна Мірошниченки з дітьми
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Наталка Денисенко / ©
Наталка Денисенко

За словами зіркових гостей, анімаційний фільм пропагує правильні сімейні цінності і надихає на пошук власної супер сили.

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Про анімацію:

"Кракен-дівча на ім’я Рубі" п – це історія про сором’язливу, милу і дещо незграбну Рубі. Вона, як і всі підлітки її світу, намагається жити звичайним життям, але здебільшого почувається абсолютно невидимою серед однолітків. Та все змінюється, коли вона дізнається, що належить до королівського роду міфічних морських кракенів.

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Дата публікації
Перегляди
267
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