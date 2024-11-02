Прем'єра "Холостяка-13": кому головний герой Олександр "Терен" вручив троянду першого враження

Холостяк вручив квітку тій, у погляді якої побачив щирість.

На каналі СТБ стартував 13-ий сезон романтичного реалітішоу "Холостяк".

Головним героєм проєкту є військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games – 28-річний Олександр "Терен" Будько.

Холостяк вже познайомився з усіма дівчатами, які прийшли будувати з ним стосунки. І тепер "Терен" має вручити троянди тим дівчатам, які залишаться у проєкті боротися за нього.

Головний герой вручив вже троянду першого враження. І цією щасливицею стала хендмейд майстриня з Одеси – Тетяна.

Тетяна з Одеси

"У її погляді я відчув щирість. А її доброта мене настільки здивувала, що я без вагань зробив вибір", – зізнався Будько.

На знайомство з Олександром вона прийшла у білій сукні, зверху якої одягла блакитний прозорий халат-кімоно з поясом. Аутфіт Тетяна доповнила елегантною зачіскою і макіяжем із чорними стрілками.

Дівчина подарувала холостяку пару зайчиків-мандрівників, яких назвала прототипами себе і "Терена".

Фото stb.ua

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