Прем'єра "Кабаре" в Києві: перші враження і цікаві факти із залаштунків

В Молодому театрі традиційно відбулася закрита генеральна репетиція, куди запросили дотичних до постановки людей. Журналістка ТСН.ua Ганна Школьна також мала змогу подивитися поки що єдину в історії України адаптацію світового шедевра і дізнатися з перших вуст подробиці й секрети створення цієї вистави.

Прем'єра "Кабаре" в Києві/ фото: Софія Саніна

Нагадаємо, світова прем'єра мюзиклу "Кабаре" відбулася на Бродвеї ще 1966 року. Через 7 років після цього режисер Роберт Луїс Фосс зняв однойменний фільм, який став культовим (8 нагород "Оскар", 3 премії "Золотий Глобус"). В центрі сюжету - дві драматичні історії кохання, які розгортаються у той самий час, коли нацисти приходять до влади в Німеччині.

За словами художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса, вартість ліцензії на 20 показів цієї вистави в Україні склала 42 тисячі доларів. Перекладом всіх пісень займався безпосередньо Білоус, на це у нього пішло майже пів року. Всього в постановці залучено 8 драматичних акторів, 13 музикантів і 17 танцівників.

Прем'єра "Кабаре" в Києві/ фото: Софія Саніна

Суперечливого персонажа - конферансьє Емсі, образ якого часто в постановці втілюють актори-представники ЛГБТ-спільноти, грає 24-річний актор Ілля Чопоров. А от в лондонській версії мюзиклу головну роль виконує Едді Редмейн, зірка фільмів "Фантастичні звірі…" та "Дівчина з Данії".

"У нас немає другого складу у цій виставі, тому ми всі дуже обережно ходимо по ожеледиці", - сміється Ілля. - "Як актор, я не можу сказати, що я - головний герой, адже першочергово глядач слідкує за розвитком почуттів наших умовних Ромео і Джульєтти. А мій герой - наче уособлення Диявола і Амура одночасно".

Прем'єра "Кабаре" в Києві/ фото: Софія Саніна

В українській версії героїню Лайзи Мінеллі, тобто Саллі Боулз, грає молода акторка Ніколетта Мочані. Вона вчилася на курсі Андрія Білоуса, і з Чопоровим вони - одногрупники і грали в багатьох вистав разом ще до "Кабаре" на сцені Молодого театру. Також одну з головних жіночих ролей (фройляйн Шнайдер) виконує акторка Молодого театру Олена Узлюк ("Припутні"). Її голос відомий багатьом українцям - адже саме вона озвучила хлопчика Кевіна в легендарному "Сам удома".

Прем'єра "Кабаре" в Києві/ фото: Софія Саніна

За режисуру відповідає Олена Коляденко, відома своїми постановками телевізійних шоу, а також за виставою "Шафа", яка вже протягом семи років йде з незмінними аншлагами. За її словами, кастинги на основні ролі тривали кілька місяців, і найдовше вона шукала саме головну героїню.

"В мене не було інших мрій щодо мюзиклів, окрім "Кабаре". Мені давно подобався і фільм з Лайзою Мінеллі, і ця музика, і образи. На роль Саллі ми пробували четверо дівчат, але коли побачили Ніколетту в образі і гримі, зрозуміли, що ось вона - наша Саллі".

Прем'єра "Кабаре" в Києві/ фото: Софія Саніна

Постановку танцювальних номерів для вистави розробляли три хореографи - Костянтин Гордієнко, Олексій Базела та Ігор Кулешин. Саме вони разом з іншими артистами Freedom ballet та виконавцями драматичних ролей створюють і передають настрій богемного нічного життя Берліну 30-х років минулого століття. Сценографиня і художниця з костюмів Дар’я Біла створила для цієї вистави рекордну кількість образів - 119.

Прем'єра "Кабаре" в Києві/ фото: Софія Саніна

"З Оленою Коляденко ми працювали разом над всіма образами, і я знаю кожний ґудзик, кожен шовчик. У нас немає випадкових деталей. Навіть газета, яка з'являється у виставі, надрукована на спеціальному папері оригінальним шрифтом", - після генпрогону поділилася Дар’я.

Прем'єра "Кабаре" в Києві/ фото: Софія Саніна

Разом з акторами і танцівниками всю виставу на сцені перебуває живий оркестр. До речі, диригент Дмитро Саратський, окрім того, що відповідає за музичний супровід, також виконує одну з пісень разом з Дмитром Коляденко. Як і в оригінальній версії, вистава має вікові обмеження - 18+. Мабуть, через достатньо емоційно-вульгарні рухи в танцях, відверто-сексуальні костюми чи серйозні теми (побутовий антисемітизм, гендерна толерантність). Але ненормативної лексики чи аж занадто вульгарних сцен в мюзиклі немає.

Прем'єра "Кабаре" в Києві/ фото: Софія Саніна

Триває вистава майже три години (з 15-ти хвилинним антрактом), але немає відчуття затягнутості. Не дивлячись на відомий сюжет, мюзикл шокує з перших хвилин і тримає в напрузі майже все дійство. Поєднання живої музики, майстерно виконаних хореографічних рухів і неймовірних костюмів залишає післясмак надовго. І якби я не намагалася знайти ложку дьогтю в цій великій діжці меду, мені це не вдалося. Хоча ні, єдиний і до того ж величезний мінус цієї постановки є - це аж занадто високі ціни на квитки. Аби сповна насолодитися дійством у першому ряду доведеться заплатити близько 4 тисяч гривень. Хоча якщо порівнювати з цінами на цей або ж інші мюзикли в Лондоні і Нью-Йорку, це вже й не так дорого, адже там квитки коштують набагато дорожче (стартують від $80).

Прем'єра "Кабаре" в Києві/ фото: Софія Саніна

За словами творців українського "Кабаре", покази плануються щомісяця (три дні поспіль), і триватимуть вони орієнтовно до червня 2024 року.

Прем'єра "Кабаре" в Києві/ фото: Софія Саніна

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