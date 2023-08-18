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Прем'єра комедії для дорослих "Кудлаті перці": Тарас Цимбалюк у білій футболці, Анатолій Анатоліч – у чорній

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
378
Час на прочитання
1 хв
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Прем'єра комедії для дорослих "Кудлаті перці": Тарас Цимбалюк у білій футболці, Анатолій Анатоліч – у чорній

Фільм вийшов в український прокат.

Днями у кінотеатрі "Оскар", у ТРЦ Gulliver, відбулася прем'єра комедії для дорослих "Кудлаті перці" від кіностудії Universal Pictures.

Захід відвідали зірки дубляжу – Тарас Цимбалюк, Катерина Брайковська, Роман Молодій, а також Анатолій Анатоліч із дружиною, Сергій Костецький, Максим Гордєєв та інші знаменитості.

Тарас Цимбалюк / ©
Тарас Цимбалюк
Анатолій Анатоліч і Юла / ©
Анатолій Анатоліч і Юла
Сергій Костецький / ©
Сергій Костецький
Максим Гордєєв / ©
Максим Гордєєв
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Про фільм

Це історія про собаку Реджі, якого господар намагається здихатися. Під час однієї з таких спроб пес опиняється далеко від дому і намагається знайти дорогу до свого господаря. Але його нові знайомі – собаки-безхатченки – відкривають йому очі на справжній намір господаря. Реджі усвідомив, що господар його не любить. Тож він вирішує помститися господарю, а його нові друзі підтримали його в цьому.

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Дата публікації
Перегляди
378
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