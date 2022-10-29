Прем'єра реалітішоу "Холостяк-12": головний герой обрав учасниць проєкту

Нарешті відбулася довгоочікувана прем'єра 12-го сезону романтичного реаліті шоу "Холостяк".

Головний герой проєкту – Алекс Топольський - познайомився з усіма учасницями, які прийшли його завойовувати. За традицією кожна дівчина подарувала Алексу подарунок, а він натомість подарував їм по браслету.

Після першої вечірки відбулася церемонія троянд. Алекс зробив свій вибір і вручив троянди тим дівчатам, які продовжать боротися за нього у проєкті. Це 22 учасниці:

Нагадаємо, Алекс Тапольський народився і виріс він у Львові. У 2006-2010 роках навчався менеджменту у Львівському інституті менеджменту. Сім років тому Алекс переїхав жити до США. Останнім часом він живе в Маямі, де побудував успішний бізнес. Чоловік займається нерухомістю – здає в оренду розкішні апартаменти в Маямі та Лос-Анджелесі.

Ще Алекс розвивається як актор та модель. Він знявся у багатьох фільмах, кліпах та рекламі.

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