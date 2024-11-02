Прем'єра реалітішоу "Холостяк-13": головний герой обрав учасниць проєкту

Олександр "Терен" Будько на церемонії троянд обрав тих дівчат, які продовжать участь у шоу.
Відбулася довгоочікувана прем'єра 13-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк".
Головний герой проєкту – Олександр "Терен" Будько – познайомився з усіма учасницями, які прийшли завойовувати його серце.
За традицією кожна дівчина подарувала Олександру подарунок, а він натомість подарував їм по книжці з чистими аркушками, для того, щоб кожна з них написала свою історію стосунків із ним.
Після першої вечірки відбулася церемонія троянд. "Терен" зробив свій вибір і вручив троянди тим дівчатам, які продовжать боротися за нього у проєкті. Це 12 учасниць:
Нагадаємо, Олександр Будько – військовий, ветеран, громадський діяч і учасник національної збірної Invictus Games.
У перший день повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов захищати країну і згодом став командиром взводу 49-го окремого стрілецького батальйону "Карпатська Січ" із позивним "Терен".
У боях на Харківщині Олександра тяжко поранили і він втратив обидві кінцівки. Чоловік пройшов протезування у США і складну реабілітацію. "Терен" продовжує вести активний спосіб життя. Він займається розвитком інклюзії в Україні і допомогою у соціалізації ветеранів після повернення з фронту.
Олександр також є автором книжки "Історія впертого чоловіка", а також співавтором і ведучим YouTube-проєкту "Відвал ніг, або All інклюзив". А ще він призер із плавання міжнародних спортивних змагань "Ігри Нескорених". Про Олександра зняли фільм "Перший ряд" (Front Row), продюсеркою якого є Сара Джессіка Паркер.
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