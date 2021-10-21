Прем'єра "Родини Адамсів": Людмила Барбір у сукні з декольте, учасниця "Холостяка-11" у кокетливому міні

Прем'єра "Родини Адамсів": Людмила Барбір у сукні з декольте, учасниця "Холостяка-11" у кокетливому міні

Зірки першими подивилися продовження анімаційної пригоди.

Вчора, 20 жовтня, у кінотеатрі "Оскар" відбувся прем'єрний показ анімаційної пригоди "Родина Адамсів-2".

Ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір озвучила головну героїню мультфільму - екстравагантну Мортішу.

На прем'єрі Людмила постала у чорній сукні з люрексом по фігурі довжини максі з пікантним декольте. Аутфіт вона доповнила насиченим макіяжем очей, губи ведуча нафарбувала червоною помадою.

Захід також відвідали колеги Барбір – Марічка Падалко з родиною, Руслан Сенічкін і Володимир Рабчун.

Руслан Сенічкін, Марічка Падалко, Володимир Рабчун

Марічка Падалко з чоловіком і донькою

Руслан Сенічкін

Марічка була одягнена у бежевий топ з драпуванням і розміром, чорні обтислі штани і чорні ботильйони на високій платформі.

Руслан скомбінував сірий картатий піджак із синьою футболкою і джинсами.

Подивитися анімацію прийшла і учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Даша Ставнича. Вона поєднала чорну коктейльну мінісукню з рюшами і ажурними вставками з чорним капелюхом та чорними ботфортами.

Даша Ставнича

Даша Ставнича

Показ анімаційної пригоди "Родина Адамсів-2" відвідали також Lida Lee, Вероніка Дідусенко, Анатолій Анатоліч, Соня Плакидюк та інші.

Lida Lee

Lida Lee

Соня Плакидюк

Вероніка Дідусенко

Анатолій Анатоліч

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