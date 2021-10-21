Прем'єра "Родини Адамсів": Людмила Барбір у сукні з декольте, учасниця "Холостяка-11" у кокетливому міні

Зірки першими подивилися продовження анімаційної пригоди.
Вчора, 20 жовтня, у кінотеатрі "Оскар" відбувся прем'єрний показ анімаційної пригоди "Родина Адамсів-2".
Ведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір озвучила головну героїню мультфільму - екстравагантну Мортішу.
На прем'єрі Людмила постала у чорній сукні з люрексом по фігурі довжини максі з пікантним декольте. Аутфіт вона доповнила насиченим макіяжем очей, губи ведуча нафарбувала червоною помадою.
Захід також відвідали колеги Барбір – Марічка Падалко з родиною, Руслан Сенічкін і Володимир Рабчун.
Марічка була одягнена у бежевий топ з драпуванням і розміром, чорні обтислі штани і чорні ботильйони на високій платформі.
Руслан скомбінував сірий картатий піджак із синьою футболкою і джинсами.
Подивитися анімацію прийшла і учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Даша Ставнича. Вона поєднала чорну коктейльну мінісукню з рюшами і ажурними вставками з чорним капелюхом та чорними ботфортами.
Показ анімаційної пригоди "Родина Адамсів-2" відвідали також Lida Lee, Вероніка Дідусенко, Анатолій Анатоліч, Соня Плакидюк та інші.