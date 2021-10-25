Прем'єра тижня: на українські екрани вийде шокувальний трилер з АноюТейлор-Джой

В український прокат виходить фільм "Минулої ночі у Сохо".

28 жовтня на українські екрани виходить психологічний трилер "Минулої ночі у Сохо" режисера Едґара Райт. Головну роль у картині виконала Аня Тейлор-Джой.

Аня Тейлор-Джой / Associated Press

Крім неї, у фільмі ми також побачимо Метта Сміта, Томасіну Маккензі та Діану Рігг.

У картині дія відбувається у вишуканому Лондоні 60-х років. Дівчина на ім'я Сенді, яка захоплюється модою і дизайном, нарешті потрапляє до міста, про яке мріяла. Згодом вона розуміє, що довколишня реальність перетворюється на моторошне дійство. Жахлива правда вирине назовні та покаже справжні обличчя людей, які оточують.

Прем'єра "Минулої ночі у Сохо" відбулася 4 вересня цьогоріч на 78-й Венеційському міжнародному кінофестивалі.

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