Прем'єра тижня: Том Голланд та Антоніо Бандерас у пригодницькому бойовику "Uncharted: Незвідане"

В Україні стартує показ фільму, знятого за однойменною відеогрою.

Фільм "Uncharted: Незвідане" розповідає історію про Нейтана Дрейка (Том Голланд), молодого мисливця за скарбами та нащадка відомого пірата Френсіса Дрейка.

Через 400 років після смерті Френсіса до рук молодого Натана потрапляє артефакт, який зможе привести його до таємничого острова, де можна знайти бажані скарби. Дрейк вирушає в небезпечну подорож, але легкою дорога точно не буде. Його супутником стане ще один мисливець за скарбами – Віктор "Саллі" Салліван, роль якого виконав Марк Волберг.

B&H film distribution

Також у головних ролях у фільмі з'являться Антоніо Бандерас та Софія Тейлор Алі.

B&H film distribution

Пригоди, екшен, бійки, багато жартів – фільм обіцяє бути дуже цікавим та захопливим.

B&H film distribution

Прем'єра "Uncharted: Незвідане" відбудеться вже 10 лютого.