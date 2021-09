Премія MTV: американський репер у лавандовому смокінгу з декольте продемонстрував свої груди

Репер Lil Nas X вийшов на червону доріжку у провокаційному образі від Versace.

Червона доріжка премії MTV Video Music Awards 2021 потішила ефектними образами зіркових красунь. Але не тільки жінки ретельно підготувалися до цього заходу, а й чоловіки. Найпровокативнішим був скандальний американський репер Lil Nas X.

Музикант вийшов на червону доріжку у вбранні лавандового кольору, яке складалося з екстравагантного смокінгу з довгим шлейфом і штанів. Цей костюм спеціально для репера створила Донателла Версаче.

Репер Lil Nas X / Associated Press

Вбрання було прикрашене розсипом страз. А смокінг мав декольте, яке трішки оголювало його груди і плече.

Свій епатажний образ Lil Nas X доповнив ботильйонами в тон, довгими кучерями, вусиками, сережками у вигляді сердечка і метелика, а також каблучками. На зубах у нього були діамантові грізлі. Білий манікюр завершив лук музиканта.

Репер отримав головну нагороду премії MTV Video Music Awards 2021 у категорії "Відео року" за кліп на сингл Montero (Call Me By Your Name), знятий українською режисеркою Танею Муїньо.

До слова, Lil Nas X обожнює епатувати публіку своїми провокаційними образами. Для червоних доріжок він завжди підбирає яскраві ефектні луки, в яких він точно буде в центрі уваги.

