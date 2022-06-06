Прессекретар Путіна похвалив Кіркорова за підтримку Медведчука

Дмитро Пєсков, якого називають головним російським пропагандистом, за обов'язком служби стежить за всіма висловлюваннями публічних людей, особливо якщо вони стосуються політики держави та містять оцінку діяльності уряду.

В середині квітня, коли українські спецслужби затримали Віктора Медведчука, в Instagram Кіркорова, який до цього зберігав повне мовчання щодо широкомасштабного вторгнення Росії в Україну, з'явився пост, в якому він схвалює дії російського уряду та засуджує дії українців. Зокрема співак висловився щодо арешту Віктора Медведчука. Можна сказати, Кіркоров просто зажадав його негайно звільнити та врятувати.

Цей виступ співака не пройшов непоміченим українськими зірками. Дуже різко відреагувала на пост Оля Полякова, яка вважала Кіркорова своїм другом. Маша Єфросиніна прокоментувала заяву співака так:

"Коли я читала перші п'ять рядків, я думала, ну, напевно, це якісь гроші.... він хворий на тринькання... але все, що далі було за текстом і хештег "спасітєвіктора", — це, мабуть, він довго засидівся в мовчанні і довго варилася в ньому вся ця гнусь, яка остаточно зварила його мозок».

Але, мабуть, цільовою аудиторією Кіркорова на цей момент був аж ніяк не український шоу-бізнес. Адресоване це послання було кремлівському диктатору і мало запевнити його у повній підтримці та лояльності. Слід зазначити, що своєї мети Киркоров досяг. Нещодавно, як повідомляють російські видання, на святкуванні дня народження батька Кіркорова, Дмитро Пєсков виступив із вітальною промовою, частину якої присвятив синові іменинника:

«Філіп — мій друг. І він справді справжній друг. Нині такі події, які всіх перевіряють. І що для мене важливо, коли треба було першим підтримати президента, він це зробив. І коли треба було заступитися за друзів, він це теж зробив».

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