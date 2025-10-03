Презентація фільму "Трон: Арес": Джоді Тернер-Сміт у сукні з декольте, Джаред Лето – у червоному пальті

Джоді Тернер-Сміт і Джаред Лето / © Associated Press

Реклама

У Лондоні відбулася презентація ексклюзивних 3D-кадрів фільму «Трон: Арес» на гігантських екранах легендарного Piccadilly Lights.

Шон Бейлі, Джастін Спрінгер, Джилліан Андерсон, Джоді Тернер-Сміт, Джаред Лето, Еван Пітерс, Хоахім Роннінґ та Емма Ладбрук / © Associated Press

На захід були присутні актори стрічки Джоді Тернер-Сміт, Джаредом Лето (який також виступає продюсером фільму), Ґрета Лі, Джилліан Андерсон, Еван Пітерс, а також редисер Хоакім Роннінґ.

Джилліан Андерсон, Джоді Тернер-Сміт, Джаред Лето, Еван Пітерс / © Associated Press

Джоді Тернер-Сміт постала на івенті у чорно-червоній обтислій сукні до колін із довгими рукавами і пікантним V-подібним декольте. Вбрання вона скомбінувала з чорними лакованими туфлями-човниками.

Реклама

Джоді Тернер-Сміт / © Associated Press

Джаред Лето був одягнений у білий костюм і червоне пальто, яке накинув на плечі. Взутий він був у чорні лаковані туфлі на квадратних підборах. Шию він прикрасив намистом із підвіскою з камінням.

Джоді Тернер-Сміт і Джаред Лето / © Associated Press

Про фільм:

«Трон: Арес» — це нова глава культової франшизи, яка розповідає про надзвичайно розвинену програму Арес. Вперше її відправляють із цифрового у реальний світ для небезпечної місії, що стає першим контактом людства з істотами штучного інтелекту.

В український прокат стрічка вийде 9 жовтня.