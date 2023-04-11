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Причастилася та помолилася: Аліна Байкова показала, як провела Вербну неділю

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Причастилася та помолилася: Аліна Байкова показала, як провела Вербну неділю

Аліна Байкова із друзями / Фото: Instagram Аліни Байкової

Дівчина провела світле християнське свято у храмі.

Супермодель Аліна Байкова поділилася з шанувальниками новими знімками з Нью-Йорка – зірка сходила на службу до церкви у Вербну неділю.

Модель опублікувала кілька фото у Instagram Stories.

На знімках Байкова позувала у стильному пальті верблюжого відтінку, світлих штанях та кросівках. Також вона накинула на голову сіру хустку, яка ідеально поєднувалась з її сумкою Hermès.

Аліна Байкова із друзями / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова із друзями / Фото: Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

"Помолилася, поставила свічки, подякувала Богу за все, що маю і за всі випробування, які він мені дає, за рідних, які здорові та живі, за друзів, щоб були щасливі та мали все, що хочуть, за людей, які вважають мене ворогом, щоб були щасливі та здорові (бо щасливі люди не мають часу на ворожнечу), за наших військових, які захищають нашу землю та за упокій усіх тих, хто її залишив. Причастилися та освятила вербу”, - написала Аліна.

Аліна Байкова / © Instagram Аліни Байкової
Аліна Байкова / Фото: Instagram Аліни Байкової

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Дата публікації
Перегляди
417
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