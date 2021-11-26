Приділяє увагу деталям: Вікторія Бекхем показала аутфіт із нової колекції

Дизайнерка похизувалася вбраннями зі своєї весняно-літньої колекції одягу.

Британський дизайнерка Вікторія Бекхем опублікувала нове фото, на якому робить селфі у дзеркало. Особливо приваблює на знімку нова довга зелена сукня зірки, яка, між іншим, ідеально сидить на її фігурі.

У підписі до знімку Вікторія зазначила, що вечірня трикотажна сукня була розроблена для її нової колекції весна-літо 2022. Також вона зізналася, що їй подобаються деталі на цьому вбранні: блискавки, вирізи та вставки. Схоже, що у такому образі зірка проводила свій робочий день в офісі та провела кілька зустрічей з Zoom.

Вікторія Бекхем / Instagram Вікторії Бекхем

Ще Бекхем опублікувала відео, на якому сидить перед ноутбуком під час розмови, а довкола неї встановлені кільцеві LED лампи. До речі, вбрання на ній теж із нової колекції.

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