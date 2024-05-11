Приголомшлива красуня: Гвен Стефані у мінісукні та чоботях-панчохах у стрази вийшла на червону доріжку

54-річна співачка Гвен Стефані та її чоловік Блейк Шелтон відвідали разом 27-й щорічний благодійний галаконцерт Keep Memory Alive Power of Love, який проводився для Клівлендської клініки, Центру здоров'я мозку Лу Руво, у Лас-Вегасі.

Гвен з такого приводу одягнулася дуже ефектно та гламурно, оскільки з'явилася у сріблястій мінісукні з довгими рукавами та розрізом. Вбрання було повністю розшите камінням, лелітками та бісером. Також на сукні була ефектна торочка.

Доповнила вона цей лук сітчастими колготками тілесного кольору та чоботами-панчохами, які були повністю усипані сріблястими стразами. Волосся вона розпустила і зробила свій улюблений макіяж із чорними стрілками та червоною помадою.

Гвен Стефані та її чоловік Блейк Шелтон / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що восени минулого року Гвен здобула зірку на Алеї слави у Голлівуді. Підтримати її прийшли близькі друзі та родичі, а для такого важливого заходу вона одягла сукню із зірками.

Гвен Стефані / Фото: Associated Press

Гвен Стефані / Фото: Associated Press

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