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Приголомшлива пара: 75-річний Річард Гір та його красуня-дружина Алехандра вийшли на червону доріжку

Приголомшлива пара: 75-річний Річард Гір та його красуня-дружина Алехандра вийшли на червону доріжку

Алехандра Сілва, Річард Гір / Фото: Getty Images

Пара прилетіла до Іспанії на презентацію серіалу.

Голлівудський актор Річард Гір, відомий багатьом за фільмом 1990 року "Красуня", з'явився на презентації нового шпигунського трилера під назвою "Агентство" (The Agency), в якому він зіграв. Презентація проводилася у Мадриді.

Алехандра Сілва, Річард Гір / © Getty Images
Алехандра Сілва, Річард Гір / Фото: Getty Images

До фотографів 75-річний актор вийшов зі своєю дружиною — 41-річною Олександрою Сілвою. Пара позувала обійнявшись і мило виявляла почуття на публіці.

Гір одягнув на прем'єру чорний смокінг із білою сорочкою та краватку-метелика, а Алехандра була у довгій вечірній оксамитовій сукні-бюстьє. На подолі її вбрання прикрашала блискуча тканина, а по всій довжині у неї була вишивка у вигляді великих квітів. Образ дружина актора доповнила золотими прикрасами від Bulgari у вигляді змій, вечірнім макіяжем та гарним укладанням.

Алехандра Сілва, Річард Гір / © Getty Images
Алехандра Сілва, Річард Гір / Фото: Getty Images

Це вже друга поява пари на публіці за останній час. Річард та Адехандра також нещодавно вийшли разом у Нью-Йорку на червону доріжку, але з ними тоді був ще й старший син Гіра – 24-річний син Гомер, який народився у його минулому шлюбі з акторкою та моделлю Кері Ловелл.

Алехандра Сілва, Річард Гір та Гомер Гір / © Associated Press
Алехандра Сілва, Річард Гір та Гомер Гір / Фото: Associated Press

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