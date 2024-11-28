Приголомшлива пара: 75-річний Річард Гір та його красуня-дружина Алехандра вийшли на червону доріжку

Голлівудський актор Річард Гір, відомий багатьом за фільмом 1990 року "Красуня", з'явився на презентації нового шпигунського трилера під назвою "Агентство" (The Agency), в якому він зіграв. Презентація проводилася у Мадриді.

Алехандра Сілва, Річард Гір / Фото: Getty Images

До фотографів 75-річний актор вийшов зі своєю дружиною — 41-річною Олександрою Сілвою. Пара позувала обійнявшись і мило виявляла почуття на публіці.

Гір одягнув на прем'єру чорний смокінг із білою сорочкою та краватку-метелика, а Алехандра була у довгій вечірній оксамитовій сукні-бюстьє. На подолі її вбрання прикрашала блискуча тканина, а по всій довжині у неї була вишивка у вигляді великих квітів. Образ дружина актора доповнила золотими прикрасами від Bulgari у вигляді змій, вечірнім макіяжем та гарним укладанням.

Алехандра Сілва, Річард Гір / Фото: Getty Images

Це вже друга поява пари на публіці за останній час. Річард та Адехандра також нещодавно вийшли разом у Нью-Йорку на червону доріжку, але з ними тоді був ще й старший син Гіра – 24-річний син Гомер, який народився у його минулому шлюбі з акторкою та моделлю Кері Ловелл.

Алехандра Сілва, Річард Гір та Гомер Гір / Фото: Associated Press

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