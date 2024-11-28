Приголомшливий образ: Юлія Саніна вийшла на сцену у гламурному вбранні з квітами на грудях

Гурт вирушив у тур, під час якого артистка демонструє стильне вбрання від українських брендів.
Співачка Юлія Саніна з українського гурту The Hardkiss 27 листопада виступила на сцені Rockefeller в Осло. Зірка мала дуже гламурний та ефектний вигляд у вбранні від українського бренду Malva Florea, заснованого 2005 року дизайнеркою Мальвою Вербицькою.
На Саніній було боді-сітка, повністю прикрашене стразами, а на грудях були пришиті великі чорні в'язані квіти. Носила це вбрання співачка у поєднанні з відповідними штанами чорного кольору, які були напівпрозорими.
"Роковості" до цього образу додавало взуття на високій платформі, яскравий макіяж, а також прикраси — на шиї у співачки було кольє-ланцюг, а у вухах — сережки у вигляді павуків.
У Норвегії гурт The Hardkiss виступав у межах свого масштабного європейського туру, заради якого возз'єднався. Адже не так давно Юлія розпочала свою сольну співочу кар'єру. Про ці зміни свідчать її нові персональні сторінки на стримінгових платформах та в соцмережах. Раніше виконавиця завжди презентувала себе під назвою The Hardkiss.
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