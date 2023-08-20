Приготувалася на всі сто: співачка Джесіка Сімпсон вийшла у світ з розкішним манікюром

Зірку сфотографували папараці у Каліфорнії на спортивному матчі.
Манікюр займає важливе місце в образі деяких знаменитостей, але є й ті представники шоубізнесу та королівських сімей, які іноді про нього забувають і частенько не оновлюють. Але, схоже, зірка двотисячних – співачка Джесіка Сімпсон – належить виключно до першої категорії.
Співачка відвідала 19 серпня передсезонний матч американського футболу, який відбувся між двома командами "Лос-Анджелес Ремс" та "Лас-Вегас Рейдерс".
Папараці сфотографували Джесіку на трибунах. Образ зірки розглянути не вдалося, але її довгий манікюр коричневого відтінку однозначно привертав увагу.
Також зірка прикрасила руки безліччю браслетів та каблучок. Вона зробила гарний макіяж з ніжним відтінком блиску для губ та виразними очима.
Нагадаємо, що Джессіка після народження третьої дитини схудла на 45 кілограмів.
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