Приготувалася на всі сто: співачка Джесіка Сімпсон вийшла у світ з розкішним манікюром

Зірку сфотографували папараці у Каліфорнії на спортивному матчі.

Манікюр займає важливе місце в образі деяких знаменитостей, але є й ті представники шоубізнесу та королівських сімей, які іноді про нього забувають і частенько не оновлюють. Але, схоже, зірка двотисячних – співачка Джесіка Сімпсон – належить виключно до першої категорії.

Співачка відвідала 19 серпня передсезонний матч американського футболу, який відбувся між двома командами "Лос-Анджелес Ремс" та "Лас-Вегас Рейдерс".

Папараці сфотографували Джесіку на трибунах. Образ зірки розглянути не вдалося, але її довгий манікюр коричневого відтінку однозначно привертав увагу.

Джессіка Сімпсон / Фото: Getty Images

Також зірка прикрасила руки безліччю браслетів та каблучок. Вона зробила гарний макіяж з ніжним відтінком блиску для губ та виразними очима.

Джессіка Сімпсон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що Джессіка після народження третьої дитини схудла на 45 кілограмів.

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