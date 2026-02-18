ТСН у соціальних мережах

Пріянка Чопра одягла на прем’єру фільму шкіряну кірасу, виготовлену на замовлення

Акторка одяла вбрання, яке стало натяком на її персонажку у фільмі.

Автор публікації
Юлія Каранковська
Пріянка Чопра

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра була неймовірною на прем’єрі фільму «Блеф», адже одягла на захід ансамбль у шоколадних кольорах, який включав шифонову спідницю з драпуванням, шлейфом та розрізом, а також шкіряний топ-кірасу.

Шкіряна кіраса була натяком на персонаж Пріянки у фільмі, адже дія картини відбувається у 19 столітті, а акторка грає роль піратки. Художниця з костюмів Антуанетт Мессем розповіла в Instagram, що її попросили створити те, що вона описала як «жанроутворюючу трансформацію», пов’язану з ключовим моментом для персонажки Пріянки.

Пріянка Чопра / © Getty Images

Пріянка Чопра / © Getty Images

Шкіряна кіраса була виготовлена вручну та сформована методом вологого формування на основі відсканованого бюста акторки, після чого її «зістарили», додавши бойові шрами й фактуру, ніби поточену морем. У результаті це не просто костюм, взятий просто зі знімального майданчика, а скульптурний об’єкт, у поверхню якого вбудовано цілу історію.

Акторка також доповнила свій контрастний образ з прикрасами від Bulgari та мюлями від Black Suede Studio.

Нагадаємо, що раніше тематичними образами на червоній доріжці дивувала акторка Марго Роббі, коли просувала фільм «Буремний перевал».

