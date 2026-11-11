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- Шоу-бізнес
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Пріянка Чопра у розкішній бордовій сукні відсвяткувала Дівалі разом із родиною
Зірка поділилася святковими знімками в мережі. Незважаючи на те, що вона живе у США, вона дотримується індійських традицій.
44-річна індійська акторка, модель і «Міс Світу-2000» — Пріянка Чопра — поділилася зворушливими сімейними фотографіями зі святкування Дівалі — одного з головних індуїстських свят світла. На урочистостях вона була присутня разом із чоловіком, 34-річним американським співаком Ніком Джонасом, та їхньою чотирирічною донькою Мальті Мері.
Акторка поділилася святковими знімками в Instagram. Для цього особливого вечора Пріянка обрала ефектну бордову сукню з оголеними плечима, прикрашену золотою вишивкою, бісером та декоративними елементами. Зірка зібрала волосся у зачіску та прикрасила його білими квітами.
Нік Джонас підкреслив святкову атмосферу, одягнувши традиційний індійський костюм — світлу кремову подовжену сорочку, штани та вишиту жилетку. Їхня донька Мальті Мері також була одягнена у святкову сукню молочного відтінку.
На одному зі знімків подружжя тримає доньку за руки, позуючи на тлі святкового декору з квітами та запаленими вогнями.
«Кілька улюблених знімків із цього Дівалі. Бажаю всім щасливого Дівалі», — написала Пріянка під публікацією. Нік також привітав шанувальників зі святом.
Зазначимо, Дівалі, відоме як свято світла, символізує перемогу добра над злом і світла над темрявою. Для Пріянки, яка народилася і виросла в Індії, збереження національних традицій залишається важливою частиною сімейного життя навіть після переїзду до США.
Нагадаємо, раніше Пріянка Чопра привернула увагу тим, що під час тенісного матчу дзвонила чоловікові по відеозв’язку.