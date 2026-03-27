Пріянка Чопра у сукні відтінку шампанського з ніжними шифоновими рукавами сяяла в Італії
Зірка здивувала вибором оригінального вбрання.
Акторка, модель та «Міс світу-2000» Пріянка Чопра відвідала захід ювелірного бренду Bvlgari, який відбувся у Віллі Арконаті в Італії. Вона просто сяяла і була дуже гламурною, а все через її несподіваний вибір сукні.
Пріянка одягла шовкову сукню-бюстьє відтінку шампанського від бренду Nicolas Jebran, яка була прикрашена складками, мала довгий шлейф і розріз на спідниці. Однак головною прикрасою та акцентом образу стали об’ємні ніжно-рожеві рукави. Оскільки заіхд був організований ювелірним брендом, звісно ж, Пріянка, як амбасадорка компанії, доповнила вечірній лук також коштовностями — розкішним кольє з каменями та сережками.
Також захід Bvlgari в Італії відвідала акторка Енн Гетевей, але одягла на нього червону сукню з тафти, що мала глибоке декольте та пишну спідницю.