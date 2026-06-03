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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
269
Час на прочитання
1 хв

Пріянка Чопра в чорному купальнику відпочила біля басейну

Зірка провела вікенд у себе на батьківщині.

Автор публікації
Юлія Кудринська
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Пріянка Чопра

Пріянка Чопра / © Associated Press

43-річна індійська акторка, модель і «Міс світу-2000» — Пріянка Чопра — опублікувала у своєму Instagram серію фото з відпочинку в місті Гайдарабаді, що в Індії. Вона засмагала і плавала в басейні.

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Зірка позувала в чорному суцільному купальнику з V-подібним вирізом. «Неділя пройшла чудово… тепер літо, я вже йду!» — написала Пріянка під фото.

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Пріянка Чопра / © Instagram Пріянки Чопри

Зазначимо, після перемоги на конкурсі «Міс Світу» 2000 року Чопра дебютувала в кіно 2002 року. Стрімко стала провідною акторкою в Індії. Стала першою південноазійською акторкою, яка отримала головну роль в американському телесеріалі — зіграла Алекс Парріш у трилері «Куантіко».

Цікаво, що Пріянка ніколи не мріяла про акторство або моделінг. У дитинстві вона серйозно планувала пов’язати своє життя з наукою і технологіями — дівчина хотіла стати інженером програмного забезпечення або кримінальним психологом.

Раніше, нагадаємо, Пріянка Чопра сяяла в білій сукні, яку пошили з вінтажної тканини. Процес створення вбрання тривав понад шість тижнів, а виготовляли його досвідчені вишивальники.

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Дата публікації
Кількість переглядів
269
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