Прикрасила волосся гортензіями: Зої Салдана позувала на червоній доріжці в образі від Prada

Зої Салдана продемонструвала на червоній доріжці Лондонського кінофестивалю романтичний образ у відтінках синього кольору. Акторка з'явилася на заході у ніжній та лаконічній шовковій сукні від Модного дому Prada.

Зої Салдану / Фото: Associated Press

Це була сукня-бюстьє із двошаровою спідницею складного дизайну. Вона підкреслювала її талію, а поєднала акторка вбрання із чорними туфлями на підборах.

Однак головною прикрасою цього образу стала зачіска. Зої вирішила доповнити волосся романтичними синіми гортензіями, які ідеально вписалися в лук. Її зачіска мала незвичайний вигляд і однозначно привертала увагу.

Зої Салдану / Фото: Associated Press

Також вона зробила макіяж із яскраво-рожевою помадою на губах і одягла діамантові сережки у вигляді квітів.

Зої Салдану / Фото: Associated Press

На заході вона позувала з колегою з фільму "Емілія Перес" — акторкою та співачкою Селеною Гомес, яка одягла рубінову сукню від бренду Oscar de la Renta.

Зої Салдана та Селена Гомес / Фото: Associated Press

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