Прикрасила волосся гортензіями: Зої Салдана позувала на червоній доріжці в образі від Prada

Акторка відвідала прем'єру фільму "Емілія Перес".
Зої Салдана продемонструвала на червоній доріжці Лондонського кінофестивалю романтичний образ у відтінках синього кольору. Акторка з'явилася на заході у ніжній та лаконічній шовковій сукні від Модного дому Prada.
Це була сукня-бюстьє із двошаровою спідницею складного дизайну. Вона підкреслювала її талію, а поєднала акторка вбрання із чорними туфлями на підборах.
Однак головною прикрасою цього образу стала зачіска. Зої вирішила доповнити волосся романтичними синіми гортензіями, які ідеально вписалися в лук. Її зачіска мала незвичайний вигляд і однозначно привертала увагу.
Також вона зробила макіяж із яскраво-рожевою помадою на губах і одягла діамантові сережки у вигляді квітів.
На заході вона позувала з колегою з фільму "Емілія Перес" — акторкою та співачкою Селеною Гомес, яка одягла рубінову сукню від бренду Oscar de la Renta.
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