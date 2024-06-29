Прикрасила волосся квітами і одягла сукню з розрізами: Флоренс П'ю на фестивалі

Дівчина мала яскравий та незвичний вигляд.
Зірка фільмів "Дюна" та "Оппенгеймер" — 28-річна Флоренс П'ю — відвідала музичний фестиваль "Гластонбері", який проводиться у Великій Британії від 1970-х років.
У межах цього заходу відбувся показ другої частини "Дюни" у кінотеатрі Pilton Palais Cinema та обговорення, в якому П'ю взяла участь.
На публіці вона з'явилася у чорній сукні з бретелькою-галтером, невеликим драпуванням на декольте, трохи прозорими зірками, а також високими розрізами на спідниці, що відкривали ноги.
Образ для фестивалю Флоренс доповнила великою кількістю прикрас: підвісками на шиї, сережками, каблучками, браслетами та септумом у носі.
Яскравим був і її макіяж, адже акторка намалювала кольорові стрілки та наклеїла стрази у куточки очей. Але головною прикрасою образу стали шпильки з квітами — різнокольоровими трояндами.
Завершували цей яскравий образ не гламурні туфлі чи босоніжки, а грубі черевики на шнурках коричневого кольору. Мабуть, таке взуття вона одягла, щоб було зручно танцювати на фестивалі.
Також у цьому заході взяла участь співачка Дуа Ліпа. Вона виступила з концертом у ефектних коротких сукнях.
Читайте також:
- У розкішній сукні зі стразами та змією на шиї: чарівна Флоренс П'ю на червоній доріжці "Оскара"
- У оксамитовій сукні зі срібним корсетом: Флоренс П'ю в приголомшливому луку на червоній доріжці
- Це зворушливо: бабуся Флоренс П'ю відвідала прем'єру "Дюни", щоб підтримати онучку