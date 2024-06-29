Прикрасила волосся квітами і одягла сукню з розрізами: Флоренс П'ю на фестивалі

Зірка фільмів "Дюна" та "Оппенгеймер" — 28-річна Флоренс П'ю — відвідала музичний фестиваль "Гластонбері", який проводиться у Великій Британії від 1970-х років.

У межах цього заходу відбувся показ другої частини "Дюни" у кінотеатрі Pilton Palais Cinema та обговорення, в якому П'ю взяла участь.

На публіці вона з'явилася у чорній сукні з бретелькою-галтером, невеликим драпуванням на декольте, трохи прозорими зірками, а також високими розрізами на спідниці, що відкривали ноги.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Образ для фестивалю Флоренс доповнила великою кількістю прикрас: підвісками на шиї, сережками, каблучками, браслетами та септумом у носі.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Яскравим був і її макіяж, адже акторка намалювала кольорові стрілки та наклеїла стрази у куточки очей. Але головною прикрасою образу стали шпильки з квітами — різнокольоровими трояндами.

Флоренс П'ю / Фото: Associated Press

Завершували цей яскравий образ не гламурні туфлі чи босоніжки, а грубі черевики на шнурках коричневого кольору. Мабуть, таке взуття вона одягла, щоб було зручно танцювати на фестивалі.

Також у цьому заході взяла участь співачка Дуа Ліпа. Вона виступила з концертом у ефектних коротких сукнях.

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