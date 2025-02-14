Прикрасив лацкан брошкою: Роберт Паттінсон з'явився на прем'єрі фільму "Мікі 17"

Британський актор Роберт Паттінсон вийшов на червону доріжку в Лондоні у день прем'єри фільму "Мікі 17", у якому він зіграв головну роль. На цьому заході він з'явився у стильному костюмі незвичайного дизайну та темно-синього кольору.

Піджак Роберт носив на голе тіло, а класичний англійський лацкан прикрасив брошкою. Також костюм включав широкі штани зі стрілками. Також образ актора містив досить незвичайні чорні туфлі з імітацією бантів на мисі.

Роберт Паттінсон / Фото: Associated Press

На цьому заході Паттінсон також поспілкувався з журналістами та розповів кілька цікавих нових подробиць свого життя. По-перше, актор заговорив про свою дочку, яку народила від Сьюкі Вотергаус, він сказав: "Якби хтось сказав мені, що я помру через тиждень, я б подумав: "Що? Я хочу провести більше часу зі своєю дитиною", — сказав він BBC News, а потім розсміявся: "Це дуже глибока відповідь".

По-друге, актор заговорив про другу частину "Бетмена". Він зізнався, що знімався ще не почалися: "Ми ще не знімали", — зізнався Паттінсон, додавши, що знімання розпочнуться наприкінці року. — "Здається, розмови про сценарій були так давно, тому що COVID просто стирав три роки нашого життя. Поки не можу розповісти деталей, але це круто, це буде дуже круто".

Роберт Паттінсон / Фото: Associated Press

А поки Роберт готувався до цього заходу в Лондоні, його кохана Сьюкі демонструвала вбрання на Тижні моди в Нью-Йорку. Співачка відвідала показ бренду Michael Kors.

Сьюкі Вотергаус / Фото: Associated Press

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