Прикрила голі груди волоссям: Розі Гантінгтон-Вайтлі поділилася сміливою фотографією

Останнім часом 37-річна супермодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Розі Гантінгтон-Вайтлі — почала показувати у своєму Instagram відверті фотографії. Нещодавно вона опублікувала знімок, на якому позувала оголена в ліжку, а цього разу блиснула у фотоблогу оголеними грудьми.

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Відвертий образ моделі доповнювали розкішні золоті прикраси від Tiffany, молочна шовкова хустка на голові та молочний манікюр "хижої" форми.

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Нагадаємо, раніше Розі Гантінгтон-Вайтлі з'явилася на садовій вечірці у Букінгемському палаці. Вона була у довгій молочній сукні з кейп-накидкою від Emilia Wickstead, туфлях із пряжкою від Manolo Blahnik та трендовою зараз сумкою ALAÏA.

Фото: Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

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