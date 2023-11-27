Прикрила груди ефектним бра: Емілі Ратаковські знялася у сміливому фотосеті

32-річна американська топмодель та інфлуенсер – Емілі Ратаковські – знялася для грудневого номера журналу Vogue Australia. На обкладинці глянцю вона постала в молочному топі Hermès, який підкреслив її пишне декольте, і в шубі зі штучного хутра від Bottega Veneta, а на її пальцях виблискували кільця від Bulgari.

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Найефектнішим вбранням фотосету став "металевий" комплект від Rabanne з колекції осінь-зима 2023, що складався з бра у вигляді кольє з накладками на грудях та спідниці з "металевого" пір'я.

А в блискучому комплекті з паєтками від Miu Miu та хутряних туфлях Емілі прилягла на стіл.

В інтерв'ю журналу Ратаковські розповіла про те, що хоче написати ще одну книгу та присвятити її розлученням. "Я читала багато літератури про розлучення, але, як правило, йдеться про сім'ї, що розпадаються після того, як діти виросли. Однак багато жінок розлучаються в молодшому віці, і це таке табу, і навколо нього така стигма...", — поділилася модель.

Нагадаємо, Емілі Ратаковськи покинула чоловіка Себастьяна Беар-Маккларда через його зраду. Розрив пари був таким же несподіваним для шанувальників, як і їхнє весілля, адже вони одружилися лише через три тижні стосунків. Як зараз спілкується пара, невідомо, але нещодавно Беар-Маккларда звинуватили у сексуальних домаганнях одразу кілька жінок.

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