Прикрила груди листком: Кендіс Свейнпоул з'явилася в кадрі топлес

33-річна модель Кендіс Свейнпоул поділилася з підписниками кількома новими фото, серед них кадр топлес.

Екс"ангел" Victoria's Secret не соромиться показувати знімки, на яких оголена. У підписі до нової такої фотографії Свейнпоул написала:

"Природа — найкращий дизайнер", — модель прикрила груди рукою з одного боку і великим зеленим листом з іншого, волосся зібрала назад і зробила максимально природний макіяж.

На іншому знімку Кендіс заскочена в дуже короткому синьому топі, який навряд чи прикриває її мініатюрні груди. Завдяки тому, що груди у Кендіс маленькі, кадр має не вульгарний вигляд. На моделі також одягнені джинси, а на талії золотий ланцюжок. На шиї у Кендіс намисто у морському стилі, а на обличчі сонцезахисні окуляри із синіми лінзами. Модель тримає в руках жовту чашку з кавою, а в підписі пише: "Кава у бразилії".

Читайте також: