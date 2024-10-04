Прикрила груди руками: дівчина Леонардо Ді Капріо поділилася сміливою фотографією

Зараз модель активно бере участь у Тижні моди у Парижі.

26-річна італійська модель та кохана Леонардо Ді Капріо – Вітторія Черетті – активно бере участь у Тижнях моди. Нещодавно вона була помічена на подіумі в Мілані, на показі Max Mara, а зараз працює на Паризькому тижні моди. У своєму Instagram модель показала фото з приміряння перед якимось показом.

Дівчина позує в одних лише чорних трусах і шкіряних ботфортах на високих підборах. Голі груди Вітторія прикриває руками.

instagram.com/vittoria

А на наступному фото в сториз вона вже знята в одязі: сукня з білизною з мереживом на декольті, довгому шкіряному плащі і з трендовою зараз великою сумкою Balenciaga Rodeo.

instagram.com/vittoria

Нагадаємо, раніше Вітторія Черетті продемонструвала гарний образ у сукні від польського бренду Magda Butrym у винному відтінку. Улюблена Леонардо Ді Капріо показала, як відсвяткувала 26-річчя.

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