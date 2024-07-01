Прикрила груди рушником: Ізабель Гулар топлес позувала на пляжі

Модель улетіла на відпочинок до свого улюбленего місця.

39-річна бразильська топмодель і колишній "янгол" Victoria's Secret — Ізабель Гулар — вирушила у відпустку до Греції, на популярний серед селебріті острів Міконос, звідки вже показала перші знімки.

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Модель позувала топлес на березі моря. Голі груди вона прикрила рушником.

"Знову під грецьким сонцем", — лаконічно підписала знімки бразилійка.

Також дівчина показала, чим займається на острові: засмагає, читає книгу та спостерігає за отарою овець.

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Нагадаємо, раніше Ізабель Гулар взяла участь у зніманнях на яхті та продемонструвала гарний образ. Вона підкреслила струнку фігуру небесно-блакитною сукнею.

Фото: Instagram Ізабель Гулар

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