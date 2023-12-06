Прикрилася ковдрою: 57-річна супермодель Сінді Кроуфорд позувала в ліжку

Зірка 90-х потішила фоловерів новими знімками.
57-річна американська зірка та супермодель 90-х – Сінді Кроуфорд – опублікувала серію знімків, зроблених у номері готелю.
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На фото модель зазнімкована в ліжку – вона прикривається лише ковдрою. В руках Сінді тримає слухавку дискового телефона. Її волосся зібране в недбалий пучок, а на обличчі майже нема макіяжу.
Нагадаємо, раніше Сінді Кроуфорд та її донька Кая Гербер разом відвідали престижну премію. Мати й донька обрали цього разу однотонне вбрання нейтральних відтінків. На Сінді був білий брючний костюм, а Кая одягла вінтажну коричневу сукню від Ralph Lauren із колекції осінь-зима 2001 року.
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