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Прикрилася пледом: оголена топмодель Алессандра Амбросіо позувала на пляжі

Автор
Юлія Кудринська
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Прикрилася пледом: оголена топмодель Алессандра Амбросіо позувала на пляжі

Алессандра Амбросіо в Vogue / Фото: Instagram Алессандри Амбросіо

Бразилійка знялася в цікавій фотосесії.

42-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — стала головною зіркою січневого випуску чеського Vogue.

Локацією для зніманнь було обрано морське узбережжя Малібу. Але приміряла незвичайні для себе образи і позувала на шкіряному дивані та в кріслі, встановлених просто на піску. Волосся моделі було зібрано так, що створювалося враження, що вона коротко підстриглася.

(гортайте фото право)

Не обійшлося і без відвертих фото – Амбросіо позувала оголеною, прикрившись лише пледом.

(гортайте фото право)

Нагадаємо, раніше гарна Алессандра Амбросіо у мінісукні на гідроциклі рекламувала свою лінію одягу.

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Дата публікації
Перегляди
457
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