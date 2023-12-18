Прикрилася пледом: оголена топмодель Алессандра Амбросіо позувала на пляжі

42-річна бразильська топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret — Алессандра Амбросіо — стала головною зіркою січневого випуску чеського Vogue.

Локацією для зніманнь було обрано морське узбережжя Малібу. Але приміряла незвичайні для себе образи і позувала на шкіряному дивані та в кріслі, встановлених просто на піску. Волосся моделі було зібрано так, що створювалося враження, що вона коротко підстриглася.

(гортайте фото право)

Не обійшлося і без відвертих фото – Амбросіо позувала оголеною, прикрившись лише пледом.

(гортайте фото право)

Нагадаємо, раніше гарна Алессандра Амбросіо у мінісукні на гідроциклі рекламувала свою лінію одягу.

Читайте також: