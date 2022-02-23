Прилетіли до Італії: Белла Хадід та її бойфренд вийшли на прогулянку у Мілані

Прилетіли до Італії: Белла Хадід та її бойфренд вийшли на прогулянку у Мілані

Образ Белли був досить специфічним.

Американська суперзірка Белла Хадід потрапила під приціл папараці в Мілані, де 22 лютого стартував Тиждень моди. Швидше за все модель візьме участь в одному з показів італійських брендів, які представлятимуть осінньо-зимові колекції.

Беллу сфотографували з її бойфрендом Марком Кальманом, з яким вона у стосунках від літа минулого року. Белла була одягнена в чорні штани-кльош, майку та черевики. На плечі модель зав'язала в'язаний тонкий светр гірчичного кольору. Трохи дивною дівчина була зачіска, адже вона розділила волосся в проділ збоку і уклала зверху гелем. Марк одягнув сині штани, туфлі, худі, яке явно було на нього малуватим, і в'язану жилетку.

Белла Хадід та Марк Кальман / Getty Images

Нагадаємо, що ще кілька днів тому пару бачили в Нью-Йорку. Вони теж вийшли на прогулянку та купили каву.

Белла Хадід та Марк Калман / Getty Images

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