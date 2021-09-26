Приміряла новий боді: Кендіс Свейнпоул позувала на тлі стіни

32-річна південноафриканська модель закликає всіх займатися спортом.
Кендіс Свейнпоул, яка нещодавно здивувала шанувальників зміною кольору волосся, прорекламувала у себе на сторінці в Instagram новий боді, з колекції Tropic of C який добре підійде для занять спортом.
Боді чорного кольору з шортами не обмежує рухів під час будь-якої фізичної активності. Кендіс приміряла його і сфотографувалася на тлі білої стіни з широко розставленими ногами. На шиї у моделі було кілька золотих прикрас, волосся було зібране у високий пучок, а у вухах були сережки-кільця не дуже великого розміру.
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На іншому знімку Свейнпоул демонструє одну спортивну позицію і показує, як сама особисто тренується. Втім, ні у кого й не виникало сумнівів на цей рахунок, дівчина має дуже струнку фігуру і залишалася такою навіть під час двох вагітностей.
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