Приміряла три купальника: Брітні Спірс поділилася новими кадрами з відпустки

Поппринцеса Брітні Спірс опублікувала в блогу нові фотографії з відпочинку на Гаваях.

39-річна Спірс постала перед камерою в трьох різних купальниках: рожевому із зав'язками на ліфчику, жовтому і червоному. Попдіва показала фігуру і свої татуювання, які було видно, коли Брітні трохи приспустила руками плавки.

Ролик Спірс ніяк підписувати не стала, залишила лише картинку декількох червоних губ, нібито адресувала шанувальникам поцілунки. Волосся артистки було зібране у високий хвіст, а на обличчі були дзеркальні сонцезахисні окуляри.

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Раніше Брітні Спірс показувала фоловерам вид зі свого номера, де вони зупинилися з коханим Семом Асгарі на Гаваях. Тоді співачка ніжилася на пляжі в купальнику, роблячи на піску ангелів і насолоджувалася прекрасним відпочинком.

На Гаваї артистка вирушила через кілька днів після того, як виступила в суді і розповіла про те, що насправді з нею відбувається. Брітні, нагадаємо, бореться за право самостійно розпоряджатися своїм життям, тілом і фінансами і позбутися від опіки батька.

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