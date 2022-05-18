Природа вміє жити попри все: Катя Осадча показала кадри з квітучого Києва

Минулого тижня ведуча Катя Осадча розповіла підписникам, що повернулася до Києва.

Катя продовжує займатися пошуком зниклих дітей та дорослих за допомогою телеграм-каналу "Пошук зниклих", створеного з її ініціативи під час війни. Саме для того, щоб її проєкт отримав новий виток свого розвитку, і вони з командою могли допомогти якомога більшій кількості людей, Осадча повернулася до столиці та провела кілька важливих зустрічей.

Багато киян все ще не наважуються повертатися додому через війну. Тому кадри квітучого Києва, де розпускаються каштани та розквітнув бузок, якими поділилася телеведуча у своєму блогу, багатьох дуже тішать.

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"Цього року весна по особливому яскрава і квітуча, ніби намагається розрадити нас, показати, що природа відновлюється, що гілки стають красивими кущами, що так і наша Україна відновиться і розквітне. Коли квітнуть яблуні на руїнах будинків це якійсь жахливий дисонанс … І я щоразу ловлю себе на думці, що війна і квітуча природа - дисонанс, але природа вміє жити попри все…", – написала під кадрами Катя.

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