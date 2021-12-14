Природна краса: Кендіс Свейнпоул топлес позувала на яхті

Південноафриканська модель Кендіс Свейнпоул продовжує тішити публіку відвертими знімками, які публікує в Instagram.

Мама двох дітей та екс"ангел" білизняного бренду Victoria's Secret запостила нове фото, де позує сидячи на яхті на морі у повністю оголеному вигляді. Фото попри всю його відвертість, зовсім не вульгарне, а навпаки. Кендіс чудово вміє роздягатися перед камерою і почувається дуже органічно.

Кендіс Свейнпоул / Instagram Кендіс Свейнпоул

У блогу модель часто показує фото зі знімань своєї лінії купальників Tropic of C і часто приміряє різні купальники, позуючи в них перед камерою. А ось про особисте життя манекенниці нічого невідомо.

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