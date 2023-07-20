Прищеплюють любов до літератури: Анна Трінчер, Alina Pash і Мішель Андраде почитали з дітьми книжки

Українські артисти взяли участь у благодійному проєкті для дітей Героїв та ВПО.

Українські зірки – Анна Трінчер, Мішель Андраде, Олег Собчук, Alina Pash і ROXOLANA – взяли участь у благодійних заходах "ЗІРкові читання" для дітей ВПО, серед яких – діти військовослужбовців і діти, які втратили батьків через війну.

Анна Трінчер

Alina Pash

Мішель Андраде

ROXOLANA

Олег Собчук

Місія проєкту – долучити дітей до читання книжок, прищепити любов до української літератури і поділитися корисними порадами щодо збереження зору. Проєкт тривав кілька місяців, а його гостями стало понад двісті дітей, чиї родини вимушені були тікати від війни до західних областей країни.

Разом із книгознавцями "Видавництва Старого Лева" підібрали твори сучасних українських авторів – "У світлі світляків" Ольги Войтенко, "Скарбничка історій" Володимира Аренєва, "Примари чорної діброви" Андрія Бачинського та "Несподіване кіно" Наталії Ясіновської, найцікавіші фрагменти з яких запрошені зірки вголос читали для дітей.

Олег Собчук

Учасниками заходу стали й лікарі-офтальмологи "Люксоптики", які надали дітлахам базові знання та корисні навички, що допоможуть їм у збереженні зору, та поділились професійними порадами з турботи про здоров'я очей.

Зірки разом із дітьми співали пісень, обіймались, танцювали, давали свої автографи, ділились власними лайфгаками зі збереження зору, радили менше "сидіти в гаджетах та соцмережах" і розповідали секрети свого успіху й мотивували дітей до досягнення власних цілей.

Анна Трінчер

Alina Pash

Мішель Андраде

ROXOLANA

Олег Собчук

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