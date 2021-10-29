Пристрасні поцілунки і ніжні обійми на пляжі: "Холостячка" Злата Огнєвіч на побаченні в Одесі

Пристрасні поцілунки і ніжні обійми на пляжі: "Холостячка" Злата Огнєвіч на побаченні в Одесі

Один із учасників проєкту "вкрав" співачку на побачення.

Зараз в ефірі триває сьомий випуск романтичного реалітішоу "Холостячка". Головна героїня – Злата Огнєвіч – разом з чоловіками поїхали відпочити до Одеси. Співачка поселилися в один будинок з ними.

Один із учасників – Максим Тарапата - вирішив не ловити ґав і проявив ініціативу – він запропонував Златі піти на побачення на пляж. Артистка з радістю погодилася. Таким чином Тарапата "вкрав" Огнєвіч з-під носа учасників.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Максим і Злата чудово провели на березі моря час. Їхнє побачення було дуже романтичним.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Тарапата і Огнєвіч почали пристрасно цілуватися та ніжно обійматися. Їхні стосунки вийшли на новий рівень, адже Максим не боїться зізнаватися у своїх почуттях співачці.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Злата Огнєвіч/Скрин відео

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