Пристрасно цілувалися і багато сміялися: Тімоті Шаламе прийшов на кіноцеремонію з Кайлі Дженнер

Знаменита красуня прийшла на цей захід як "плюс один" — вона супроводжувала свого бойфренда Тімоті Шаламе.

Тімоті був серед номінантів у категорії "Найкращий актор у драматичному фільмі" за роль у картині "Повна невідомість", де зіграв музиканта Боба Ділана.

Тому він і Кайлі сиділи за одним столом із колегами з цієї картини — Ель Феннінг та Монікою Барбаро. Вони усі багато фотографувалися, робили селфі сміялися.

Кайлі Дженнер, Ель Феннінг та Моніка Барбаро / Фото: Getty Images

На Кайлі того дня була ефектна металізована сукня з дуже глибоким декольте, декором і голою спиною. Це було вбрання від Versace із колекції 1999 року. Образ дівчина доповнила укладанням з легкими кучерями, нюдовим манікюром і діамантовими сережками у вухах.

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Проте на червону доріжку Кайлі з Шаламе не вийшла. Актор позував сам і демонстрував вбрання від Tom Ford. Цікавою та незвичайною деталлю образу актора став тонкий синій шарф на шиї.

Тімоті Шаламе / Фото: Associated Press

Актор та його дівчина також не соромилися демонструвати почуття на публіці та пристрасно цілувалися просто за столом.

Кайлі Дженнер і Тімоті Шаламе / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що пара разом від 2023 року, але свої стосунки не коментують. Їх лише зрідка бачать разом на публіці.

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