Пристрасно цілувалися і багато сміялися: Тімоті Шаламе прийшов на кіноцеремонію з Кайлі Дженнер

Зірка реаліті та засновниця неймовірно успішної косметичної компанії – Кайлі Дженнер – відвідала "Золотий глобус."
Знаменита красуня прийшла на цей захід як "плюс один" — вона супроводжувала свого бойфренда Тімоті Шаламе.
Тімоті був серед номінантів у категорії "Найкращий актор у драматичному фільмі" за роль у картині "Повна невідомість", де зіграв музиканта Боба Ділана.
Тому він і Кайлі сиділи за одним столом із колегами з цієї картини — Ель Феннінг та Монікою Барбаро. Вони усі багато фотографувалися, робили селфі сміялися.
На Кайлі того дня була ефектна металізована сукня з дуже глибоким декольте, декором і голою спиною. Це було вбрання від Versace із колекції 1999 року. Образ дівчина доповнила укладанням з легкими кучерями, нюдовим манікюром і діамантовими сережками у вухах.
Проте на червону доріжку Кайлі з Шаламе не вийшла. Актор позував сам і демонстрував вбрання від Tom Ford. Цікавою та незвичайною деталлю образу актора став тонкий синій шарф на шиї.
Актор та його дівчина також не соромилися демонструвати почуття на публіці та пристрасно цілувалися просто за столом.
Нагадаємо, що пара разом від 2023 року, але свої стосунки не коментують. Їх лише зрідка бачать разом на публіці.
Читайте також:
- З ефектним декольте на сукні: Кайлі Дженнер сяяла на показі Schiaparelli у Парижі
- В аксесуарах від українського бренду: стильна Кайлі Дженнер знялася для британського Vogue
- У сукні з декольте та вуаллю на обличчі: Кайлі Дженнер під прицілом папараці в Парижі