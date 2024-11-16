Пристрасно поцілувалися на червоній доріжці: Даміано Давид вийшов у світ зі своєю коханою Дав

Пара вже тривалий час разом і не соромиться показувати почуття на публіці.

Улюбленець мільйонів меломанів у всьому світі – італійський співак Даміано Давид, який нещодавно кардинально змінив імідж і розпочав сольну кар'єру, – відвідав гламурний захід у Лос-Анджелесі – вечірку GQ Men of the Year.

Він вийшов на червону доріжку зі своєю коханою – співачкою та акторкою Дав Камерон. Дівчина обрала для заходу розкішну сукню від Yvon відтінку айворі, яка мала тонкі бретельки зі стразами, довгу спідницю зі складками та драпування на декольте.

Її сукня-комбінація була виконана у стилі 30-х років, а доповнила її Дав яскравим макіяжем і масивними прикрасами, які привертали увагу.

Давши Камерон / Фото: Associated Press

Даміано ж віддав перевагу костюму-трійці від Richard Quinn, який поєднав з білою сорочкою і чорною краваткою. Його образ теж був у ретроестетиці та відповідав вбранню Дав.

Даміано Давид і Дав Камерон / Фото: Associated Press

На червоній доріжці перед фотографами пара пристрасно поцілувалася.

Даміано Давид і Дав Камерон / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що вперше про стосунки Дав і Даміано заговорили ще торік. Пара разом подорожувала світом і підтримувала роботу одне одного. Дівчину також бачили на шоу Maneskin у Нью-Йорку, Бразилії та Австралії. Вперше на червону доріжку разом вони вийшли взимку цього року і, не соромлячись, теж цілувалися перед камерами.

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