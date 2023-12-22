Присвячено всім Олександрам: Павло Зібров переклав свій старий хіт українською

Павло Зібров потішив своїх прихильників українськомовним перекладом пісні "Олександра".

"Кожна Олександра по-своєму чарівна, красива та унікальна! Сашеньки, ОЛЕКСАНДРИ, Шури – цей хіт для вас і про вас!" – сказав артист.

Павло Зібров

Павло Миколайович зізнався нам, що переклад був зроблений на прохання прихильниць Олександр, тому, не гаючи часу, він попросив свого друга – поета-пісняра Петра Магу перекласти хіт. Перекладати артисту допомагала також його дружина – Марина Зіброва.

Пісня вже завірусилась у TikTok та Instagram, вона набирає сотні переглядів і коментарів від прихильниць.

Нагадаємо, Павло Зібров разом із гуртом KOLABA оновили легендарну пісню "Хрещатик".

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