Присвячено всім Олександрам: Павло Зібров переклав свій старий хіт українською

Народний артист презентував українськомовну версію композиції "Олександра".
Павло Зібров потішив своїх прихильників українськомовним перекладом пісні "Олександра".
"Кожна Олександра по-своєму чарівна, красива та унікальна! Сашеньки, ОЛЕКСАНДРИ, Шури – цей хіт для вас і про вас!" – сказав артист.
Павло Миколайович зізнався нам, що переклад був зроблений на прохання прихильниць Олександр, тому, не гаючи часу, він попросив свого друга – поета-пісняра Петра Магу перекласти хіт. Перекладати артисту допомагала також його дружина – Марина Зіброва.
Пісня вже завірусилась у TikTok та Instagram, вона набирає сотні переглядів і коментарів від прихильниць.
Нагадаємо, Павло Зібров разом із гуртом KOLABA оновили легендарну пісню "Хрещатик".
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