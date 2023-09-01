Приталені мінісукні і жакети з торочкою: український бренд презентував осінній дроп із твіду

Твід, який колись був матеріалом виключно для чоловічого одягу та улюбленою тканиною королівських осіб, декілька століть залишається на п'єдесталі. Елегантний український бренд Marsego у новому осінньому дропі представив сучасне бачення твіду.

Яскраві відтінки коралового та смарагдового демонструють, що консервативний, на перший погляд, матеріал може здивувати, а білий – вічна класика. Фактурний італійський твід переливається відтінками бірюзи, золота й срібла завдяки переплетеним різнобарвним ниткам.

До лімітованого дропу увійшли два жакети – вкорочений з торочкою та оверсайз із фігурними лацканами та накладними кишенями.

Приталена сукня з чашками чудово підкреслює фігуру, а скорт на запах довжини міні – найкомфортніша знахідка та бестселер бренду.

Усі речі можна носити як костюмні дуети, так і міксувати з іншими. Джинси чи штани кльош чудово доповнять твідовий жакет, як і кеди з лоферами чи чоботи на підборах.

Нагадаємо, раніше бренд Marsego випустив спортивну колекцію, до якої увійшли костюми за штанами чи шортами, мініспідниці А-силуету і ретробомбер.

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