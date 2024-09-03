Привабливий бюст і струнка фігура: 58-річна Сальма Гаєк показала пікантні знімки у купальниках

Акторка у свій день народження виклала гарячі фото у бікіні.

Вчора, 2 вересня, Сальмі Гаєк виповнилося 58 років. Із цієї нагоди вона опублікувала в Instagram серію пікантних світлин у різних стильних і сексуальних купальниках.

Акторка спокусливо позувала на яхті, демонструючи струнку фігуру і пишний бюст.

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Свої пляжні луки вона доповнювала сонцезахисними окулярами, солом'яним капелюхом і туніками.

"День народження у бікіні, із 58-річчям мене! Жодна із цих світлин не з минулого", – написала Гаєк у дописі.

Сальма має неймовірний вигляд. І на своєму прикладі вона доводить, що вік – це лише цифри у паспорті.

Нагадаємо, Сальма Гаєк відвідала прем'єру фільму "Кліпни двічі" у Лондоні, де постала у чорній сукні з квадратним декольте, босоніжках від Gucci і зі знаменитою мотоциклетною сумкою від Balenciaga.

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