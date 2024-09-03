Привабливий бюст і струнка фігура: 58-річна Сальма Гаєк показала пікантні знімки у купальниках

Акторка у свій день народження виклала гарячі фото у бікіні.
Вчора, 2 вересня, Сальмі Гаєк виповнилося 58 років. Із цієї нагоди вона опублікувала в Instagram серію пікантних світлин у різних стильних і сексуальних купальниках.
Акторка спокусливо позувала на яхті, демонструючи струнку фігуру і пишний бюст.
(гортайте фото праворуч)
Свої пляжні луки вона доповнювала сонцезахисними окулярами, солом'яним капелюхом і туніками.
"День народження у бікіні, із 58-річчям мене! Жодна із цих світлин не з минулого", – написала Гаєк у дописі.
Сальма має неймовірний вигляд. І на своєму прикладі вона доводить, що вік – це лише цифри у паспорті.
Нагадаємо, Сальма Гаєк відвідала прем'єру фільму "Кліпни двічі" у Лондоні, де постала у чорній сукні з квадратним декольте, босоніжках від Gucci і зі знаменитою мотоциклетною сумкою від Balenciaga.
Читайте також:
- У басейні на матраці: Сальма Гаєк у яскравому бікіні засвітила пишні форми
- Була чарівною нареченою: який вигляд мала Сальма Гаєк у день весілля з французьким мільярдером
- У білому костюмі та кросівках: Сальма Гаєк взяла участь в естафеті олімпійського вогню