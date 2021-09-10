Привернула до себе увагу: іспанська модель у прозорій сукні показала труси на червоній доріжці

Привернула до себе увагу: іспанська модель у прозорій сукні показала труси на червоній доріжці

Чого тільки не роблять зірки для того, щоб про них говорили. Наприклад, для світських церемоній вони обирають відверті вбрання.

Червона доріжка Венеційського кінофестивалю — справжній подіум для епатажних і ефектних образів. Знаменитості знають, що потрібно робити, щоб виділитися серед інших селебріті.

Наприклад, маловідома іспанська модель Пріска Гартманн Гуліенетті вирішила привернути до себе увагу відвертим луком. Вона вийшла на червону доріжку у чорній сукні з плісованою спідницею і рукавами-крилами. Верх вбрання був розшитий камінням та блискітками.

Пріска Гартманн Гуліенетті / Getty Images

Коли Пріску знімали фотографи, вона розсунула спідницю в боки, немов павич розпустив свій хвіст. Крізь прозору тканину красуня блиснула бежевими трусами.

Пріска Гартманн Гуліенетті / Getty Images

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Свій аутфіт Гуліенетті доповнила зачіскою, укладеною назад, і насиченим смокі-айс. У вухах у неї були стильні діамантові сережки.

А Олівія Калпо, щоб підкорити публіку на кінофестивалі, обрала розкішне вбрання. На акторці була мереживна напівпрозора сукня кольору морської хвилі на тонких бретельках, з рюшами і невеликим шлейфом.

Олівія Калпо / Associated Press

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