Привернула увагу: Алісія Вікандер у "голій" спідниці прийшла на показ Louis Vuitton

35-річна акторка побувала на Паризькому тижні моди.
Алісія Вікандер відвідала показ колекції весна/літо 2025 бренду Louis Vuitton, який відбувся у Луврі у межах Паризького тижня моди.
Акторка одягла сірий светр і прозору чорну спідницю-сітку у білий горошок, під якою на ній були чорні труси.
Лук вона доповнила сірим шкіряним поясом, сірою сумкою-валізою та чорними ботильйонами на підборах.
Вікандер зробила укладання з мокрим ефектом, максимально природний макіяж і сірий манікюр.
Нагадаємо, Алісія Вікандер на фотоколі у Лондоні, який був присвячений фільму "Гамбіт королеви", з'явилася у чорній шкіряній мініспідниці з ремінцями та мереживній кофті з довгими рукавами білого кольору від Louis Vuitton.
Читайте також:
- Перший світський вихід після пологів: Алісія Вікандер у короткому вбранні на фешнпоказі Louis Vuitton
- У руці тримала сумку-дзигу: Алісія Вікандер у гламурному образі на прем'єрі фільму про Тюдорів
- З квадратною сумкою та у смугастих лосинах: Алісія Вікандер відвідала показ Louis Vuitton