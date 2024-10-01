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Привернула увагу: Алісія Вікандер у "голій" спідниці прийшла на показ Louis Vuitton

Привернула увагу: Алісія Вікандер у "голій" спідниці прийшла на показ Louis Vuitton

Привернула увагу: Алісія Вікандер у "голій" спідниці прийшла на показ Louis Vuitton

Алісія Вікандер / Фото: Getty Images

35-річна акторка побувала на Паризькому тижні моди.

Алісія Вікандер відвідала показ колекції весна/літо 2025 бренду Louis Vuitton, який відбувся у Луврі у межах Паризького тижня моди.

Акторка одягла сірий светр і прозору чорну спідницю-сітку у білий горошок, під якою на ній були чорні труси.

Алісія Вікандер / © Getty Images
Алісія Вікандер / Фото: Getty Images

Лук вона доповнила сірим шкіряним поясом, сірою сумкою-валізою та чорними ботильйонами на підборах.

Вікандер зробила укладання з мокрим ефектом, максимально природний макіяж і сірий манікюр.

Нагадаємо, Алісія Вікандер на фотоколі у Лондоні, який був присвячений фільму "Гамбіт королеви", з'явилася у чорній шкіряній мініспідниці з ремінцями та мереживній кофті з довгими рукавами білого кольору від Louis Vuitton.

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