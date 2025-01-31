Привернула увагу: американська акторка вийшла на червону доріжку у прозорій сукні

Американська акторка Джинджер Гонзага відвідала благодійний концерт Американської кардіологічної асоціації Go Red for Women Red Dress Collection у Нью-Йорку.

Знаменитість вирішила привернути увагу на заході, тож вийшла на червону доріжку у червоній корсетній сукні максі, яка просвічувалася. Вбрання було без бретельок, мало пікантне декольте і широку спідницю, яку Джинджер руками розводила то вверх, то по бокам, демонструючи свій аутфіт перед фотографами.

Джинджер Гонзага / Фото: Associated Press

Лук Гонзага доповнила коричневими босоніжками з блискітками на високих платформах і шпильках. У неї була зачіска з кучерями, макіяжем із коричневими тінями, пишними накладними віями і червоною помадою і срібний манікюр. Вуха акторка прикрасила масивними сережками-сніжинками з камінням, а шию – золотим ланцюжком із підвіскою у вигляді квітки з білим і рожевим камінням.

Джинджер Гонзага / Фото: Associated Press

Джинджер Гонзага / Фото: Associated Press

Читайте також: